Scooter abbandonati | da Monti all' Esquilino partite le rimozioni Municipio I | Continuate a segnalarli

Nel centro storico della città sono partite le operazioni di rimozione di scooter abbandonati, con interventi in diverse zone tra cui Monti e l'Esquilino. Il Municipio I ha invitato i cittadini a continuare a segnalare la presenza di veicoli lasciati senza controllo. Oltre alle pedane vuote e alle edicole smantellate da tempo, anche questi mezzi inutilizzati contribuiscono a dare un aspetto poco curato alle strade del quartiere.

Non ci sono soltanto le pedane abbandonate o le edicole con le saracinesche abbassate da anni a deturpare le strade del centro storico.Un problema di decoroNelle vie e nelle piazze dei rioni tutelati dall’Unesco, non mancano biciclette e scooter fermi, cannibalizzati, in evidente stato di.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Rifiuti abbandonati e dati alle fiamme: spunta uno scooterPlastica, scarti edili, sacchetti selvaggi e uno scooter Sh Honda 150, presumibilmente oggetto di furto. Iran, Daniel Gros avverte: “No impatto da rimozioni sanzioni Usa al petrolio russo”(Adnkronos) – "La rimozione delle sanzioni Usa sul petrolio russo non avrà un impatto significativo".