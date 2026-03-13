Iran Daniel Gros avverte | No impatto da rimozioni sanzioni Usa al petrolio russo

Un esperto ha dichiarato che la revoca delle sanzioni statunitensi sul petrolio russo non porterà cambiamenti rilevanti nel mercato. La sua analisi si basa su valutazioni di mercato e sulle dinamiche attuali delle forniture energetiche. La comunicazione è stata diffusa in seguito a richieste di chiarimenti sulla possibile influenza di questa decisione sulle quotazioni del petrolio.

(Adnkronos) – "La rimozione delle sanzioni Usa sul petrolio russo non avrà un impatto significativo". Lo dice all'AdnKronos l'economista tedesco della Bocconi, Daniel Gros. "Né Usa né Ue possono fare granché per calmierare il prezzo, a parte di finire questa guerra", evidenzia l'economista.Alla domanda su quale dovrebbe essere la strategia europea, Gros è netto: "Per l'Europa l'importante è evitare errori come sussidi ai consumatori. I private e l'industria devono confrontare il prezzo fissato sul mercato globale". Il provvedimento dell'amministrazione del presidente Donald Trump arriva nel pieno della crisi innescata dalla guerra in Iran: il blocco dello Stretto di Hormuz, controllato da Teheran, spinge il prezzo del greggio oltre la soglia dei 100 dollari a barile. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Articoli correlati Usa rimuovono le sanzioni sul petrolio russoIl provvedimento dell’amministrazione del presidente Donald Trump arriva nel pieno della crisi innescata dalla guerra in Iran: il blocco dello... Leggi anche: Scende il prezzo del petrolio, Trump allenta le sanzioni sul greggio russo. Ma Teheran avverte: «Decidiamo noi la fine della guerra»