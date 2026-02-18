Schianto tra due auto in via Roma a Colorno | un ferito al pronto soccorso

Mercoledì 18 febbraio, un incidente ha coinvolto due auto in via Roma a Colorno, causando il trasferimento di un ferito al pronto soccorso. L’impatto si è verificato all’incrocio tra via Roma e via Manzoni, dove le vetture si sono scontrate frontalmente. La causa sembra essere stata una manovra azzardata di uno dei conducenti. Sul posto sono arrivati i vigili urbani per i rilievi e le ambulanze che hanno soccorso il ferito. La strada è rimasta chiusa al traffico per alcune ore.

Nel tardo pomeriggio di mercoledì 18 febbraio si è verificato uno scontro tra due auto a Colorno, in via Roma. Per cause in corso di accertamento i due veicoli sono venuti a contatto. Una persona è rimasta ferita, fortunatamente in modo lieve. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, che l'hanno trasportata al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore. Sono arrivati anche i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza i mezzi. Uno dei due, infatti, era alimentato a diesel mentre l'altro era un veicolo elettrico.

