Schianto tra due auto in via Roma a Colorno | un ferito al pronto soccorso
Nel tardo pomeriggio di mercoledì 18 febbraio si è verificato uno scontro tra due auto a Colorno, in via Roma. Per cause in corso di accertamento i due veicoli sono venuti a contatto. Una persona è rimasta ferita, fortunatamente in modo lieve. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, che l'hanno trasportata al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore. Sono arrivati anche i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza i mezzi. Uno dei due, infatti, era alimentato a diesel mentre l'altro era un veicolo elettrico.
