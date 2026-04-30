Scontro totale sul bilancio Zattini blinda Cicognani | Città performante La minoranza abbandona l’aula per protesta

Durante una riunione del Consiglio comunale, il sindaco di Forlì ha dichiarato di avere piena fiducia nella gestione finanziaria della città e ha sottolineato l'importanza di mantenere gli equilibri economici. La discussione sul rendiconto di gestione 2025 si è conclusa con il sindaco che ha difeso le scelte di bilancio, mentre i membri della minoranza hanno abbandonato l'aula in segno di protesta.

Attenzione ai conti e rispetto degli equilibri finanziari e dello sviluppo della città. Il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, ha ribadito giovedì pomeriggio in Consiglio comunale, chiudendo la discussione sul rendiconto gestione 2025, e se ce ne fosse il bisogno, la sua totale fiducia e.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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