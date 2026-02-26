San Giorgio La Molara scontro in Consiglio | la minoranza abbandona l’aula

Tempo di lettura: 5 minuti Clima teso nel Consiglio comunale di San Giorgio La Molara riunitosi lo scorso 24 febbraio 2026. Dopo la discussione del terzo punto all’ordine del giorno – relativo al contenimento della spesa ai sensi dell’art. 53, comma 23, della legge 3882000 – il gruppo consiliare di minoranza “Terre di Lavoro” ha abbandonato l’aula, formalizzando una dura presa di posizione contro l’impostazione adottata dall’Amministrazione. Al centro della contestazione vi è l’applicazione dell’art. 53, comma 23, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, norma che consente, nei Comuni di piccole dimensioni, di attribuire ai componenti della Giunta la responsabilità degli uffici e dei servizi, anche con poteri tecnico-gestionali, in deroga al principio generale di separazione tra indirizzo politico e gestione amministrativa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

