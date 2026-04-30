Scontro sulla 28 | indagato per l’omicidio del camperista morto

Un uomo di 70 anni, residente a Torino, è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio stradale in relazione a un incidente avvenuto sulla statale 28. L’incidente ha provocato la morte di un camperista, coinvolgendo i mezzi di entrambe le parti. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica e accertare eventuali responsabilità.

? Cosa sapere Indagato per omicidio stradale il settantenne di Torino dopo lo scontro sulla statale 28.. La Procura di Imperia dispone l'autopsia di Stefano Proto per ricostruire la dinamica.. Il sostituto procuratore di Imperia Francesco Monaco ha aperto un fascicolo per omicidio stradale dopo lo scontro frontale sulla statale 28 avvenuto il 26 aprile tra Pieve di Teco e Cesio, che ha causato la morte del camperista Stefano Proto. L’incidente si è consumato nel tratto dell’entroterra che collega i due comuni, lungo il Col di Tenda, quando il camper guidato dal sessantanovenne di Sanremo si è schiantato contro una Mercedes. Il conducente della vettura, un settantadienne residente a Torino assistito dall’avvococat Marco Noto, è ora indagato per l’evento mortale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scontro sulla 28: indagato per l’omicidio del camperista morto Notizie correlate Omicidio Cumani: il sangue sulla felpa e sulle scarpe non è dell'indagato, ma del suo amicoNuovi dati genetici che confermano la ricostruzione accusatoria da un lato, ma che potrebbero deporre a favore della difesa dall’altro, in relazione... Neonato morto nella culla in Italia: padre indagato per omicidioUn uomo di 30 anni, originario di Trieste, è indagato dalla Procura di Trieste con l’accusa di omicidio per la morte del proprio figlio neonato,... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Scontro auto-camper, automobilista torinese indagato per omicidio stradale; Frontale sulla statale 28, indagato un 72enne di Torino per la morte del camperista Stefano Proto; Frontale sulla statale del Colle di Tenda: morto un 69enne, indagato un torinese; Bologna, investe e abbandona sulla strada un 69enne casertano: arrestato uomo alla guida di una Mercedes. Scontro auto-camper, automobilista torinese indagato per omicidio stradaleIl sostituto procuratore Francesco Monaco di Imperia ha aperto un fascicolo per omicidio stradale sulla morte del camperista di 69 anni di Sanremo Stefano Proto che ha perso la vita il 26 aprile nel f ... primocanale.it Schianto mortale sulla ss28, Procura indaga per omicidio stradaleCesio. La Procura di Imperia ha aperto un fascicolo per omicidio stradale per far luce sulla morte di Stefano Proto, il camperista di 69 anni che ha perso la vita sulla Ss28, all’interno di una galler ... riviera24.it Referendum su Statuto Calabria bloccato, scontro tra opposizione e istituzioni Leggi l'articolo: https://www.calabrianews24.com/news/534527249926/referendum-su-statuto-calabria-bloccato-scontro-tra-opposizione-e-istituzioni - facebook.com facebook In due sul monopattino senza casco: sbalzati sull'asfalto dopo lo scontro x.com