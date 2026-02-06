Omicidio Cumani | il sangue sulla felpa e sulle scarpe non è dell' indagato ma del suo amico

Nuovi dati genetici complicano il caso dell’omicidio di Hekuran Cumani. La polizia ha analizzato le tracce di sangue trovate sulla felpa e sulle scarpe dell’indagato. I risultati mostrano che il sangue non è del sospettato, ma di un suo amico. Questo dettaglio apre nuovi scenari e potrebbe influenzare l’accusa. La vicenda resta aperta e si attendono ulteriori sviluppi.

Nuovi dati genetici che confermano la ricostruzione accusatoria da un lato, ma che potrebbero deporre a favore della difesa dall'altro, in relazione all'omicidio di Hekuran Cumani, il 23enne di Fabriano accoltellato la notte del 18 ottobre nel piazzale del dipartimento di Matematica.

