Un uomo di 30 anni, residente a Trieste, è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio dopo la morte del suo neonato avvenuta il 18 dicembre 2024. La Procura di Trieste ha avviato le indagini per stabilire le cause del decesso. La vicenda ha suscitato attenzione nella comunità locale.

Un uomo di 30 anni, originario di Trieste, è indagato dalla Procura di Trieste con l’accusa di omicidio per la morte del proprio figlio neonato, avvenuta il 18 dicembre 2024. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Piccolo, il bambino sarebbe morto dopo essere stato messo a dormire dal padre nel lettino. Quella mattina i genitori, che vivono in un appartamento in una zona periferica della città, trovarono il neonato di cinque mesi immobile nella culla. Il piccolo era già morto da diverse ore, probabilmente dalla sera precedente, quando il padre lo aveva messo a dormire. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l’uomo non avrebbe agito con la dovuta delicatezza, provocando al bambino un violento urto alla testa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Neonato morto nella culla in Italia: padre indagato per omicidio

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