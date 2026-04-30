Giovedì 30 aprile, durante un impegno politico a La Spezia, un esponente di Vince Liguria ha accusato Azione di aver pianificato manovre strategiche per favorire la sindaca Silvia Salis. Nel corso dell’evento, un rappresentante di Calenda ha invece rivolto un intervento critico nei confronti di Marco Bucci. La vicenda ha generato confronti tra i vari esponenti politici presenti, con accuse e precisazioni da entrambe le parti.

? Cosa sapere Calenda attacca Marco Bucci a La Spezia durante impegno politico giovedì 30 aprile.. Vince Liguria accusa Azione di manovre strategiche per favorire la sindaca Silvia Salis.. A La Spezia, le tensioni politiche tra il leader di Azione e la lista Vince Liguria si sono accese questo giovedì 30 aprile 2026, dopo le dichiarazioni del senatore Carlo Calenda nei confronti di Marco Bucci. Il clima ligure è cambiato bruscamente nel pomeriggio di oggi, quando il senatore Carlo Calenda ha raggiunto Genova, scatenando una reazione immediata dai rappresentanti della lista civica Vince Liguria. Il cuore della polemica risiede in un attacco diretto mosso dal leader di Azione verso il presidente Marco Bucci, avvenuto proprio durante un impegno del senatore nella città della Spezia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scontro politico in Liguria: Calenda bersaglio di Vince Liguria

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