In Liguria è stata realizzata una scultura dedicata a Fabrizio De André, che ha scritto nel 1981 il brano

Nel suo brano del 1981 Fiume Sand Creek, noto anche come L’indiano, Fabrizio De André volle raccontare uno dei più sanguinosi massacri della storia dei nativi americani, una delle pagine più drammatiche della storia dei nativi americani trasformandola in poesia civile. La canzone è incentrata su quanto avvenuto il 29 novembre 1864, quando le truppe della milizia del Colorado, comandate dal colonnello John Chivington, presero d’assalto un villaggio di Cheyenne e Arapaho, situato vicino al fiume Big Sandy Creek, uccidendo decine di donne e bambini. Ora, la ballata di Faber è diventata una scultura: “Sand Creek”, appunto, dell’artista Richi Ferrero per il Gruppo Building, installata nello spazio pubblico di Varigotti, sulla Riviera ligure.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - La Liguria omaggia l’attivismo politico e sociale di Fabrizio De André: “Fiume Sand Creek” è diventata una scultura

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