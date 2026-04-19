Liguria scontro sugli affitti brevi | i proprietari dicono no

In Liguria, la proposta di legge di Alleanza Verdi e Sinistra per limitare le locazioni brevi ha suscitato una forte opposizione da parte dei proprietari di immobili e delle associazioni del settore. I rappresentanti dei piccoli proprietari hanno espresso un rifiuto deciso a questa iniziativa, che mira a regolamentare le locazioni di breve durata nella regione. La discussione si è accesa tra le parti coinvolte.

La proposta di legge presentata da Alleanza Verdi e Sinistra in Regione Liguria per limitare le locazioni brevi ha scatenato una reazione durissima da parte dei rappresentanti dei piccoli proprietari immobiliari e delle associazioni edilizie. Il provvedimento, che mira a contenere il fenomeno degli affitti turistici, viene come un intervento distorsivo che rischia di aggravare la pressione fiscale e di allontanare i privati dalle soluzioni abitative tradizionali, proprio quando il mercato residenziale necessiterebbe di maggiore offerta. Il rischio di una gestione politica del patrimonio privato. Le critiche mosse dal settore edilizio toccano il cuore della libertà d’uso degli immobili.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Liguria, scontro sugli affitti brevi: i proprietari dicono no Notizie correlate Leggi anche: Ricorso sugli affitti brevi. Si accende lo scontro Scontro sugli affitti brevi, Confedilizia porta in tribunale il Comune di BergamoIl ricorso al Tar di Brescia promosso dall’associazione con Appe e Fiaip Bergamo per annullare il nuovo regolamento: “Andremo fino in fondo”. Altri aggiornamenti Affitti brevi, stretta proposta in Liguria da Avs: più poteri ai Comuni per tutelare la residenzialitàSì a limiti nelle aree più sotto pressione turistica. Nessun impatto sugli alloggi già attivi. Il testo ora passa al Consiglio regionale ... telenord.it Overturism in Liguria, la soluzione per Avs riguarda gli affitti breviGenova - Dare ai Comuni la possibilità di stoppare temporaneamente la concessione di nuove licenze per gli affitti brevi in porzioni del territorio troppo esposte all'uso degli immobili per locazioni ... ilsecoloxix.it