Il 30 aprile, al largo di Creta, la Marina israeliana ha intercettato la flottiglia umanitaria chiamata Global Sumud Flotilla. L’operazione ha portato al blocco di diverse imbarcazioni che si trovavano in mare, secondo quanto riferito dalle autorità israeliane. La vicenda riguarda il tentativo di alcune navi di raggiungere una zona specifica con finalità umanitarie. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a eventuali danni o feriti.

? Cosa sapere La Marina israeliana intercetta la Global Sumud Flotilla al largo di Creta il 30 aprile.. Le autorità militari bloccano le navi umanitarie offrendo lo scarico degli aiuti nel porto di Ashdod.. Al largo delle coste dell’isola di Creta, la Global Sumud Flotilla è stata intercettata dalla Marina israeliana con un ultimatum radio che minaccia l’uso della forza per proteggere il blocco marittimo verso la Striscia di Gaza. Il cuore della tensione si è spostato in acque internazionali nelle ore che precedono questo giovedì 30 aprile 2026. Un messaggio audio inviato dalle autorità navali israeliennes ha raggiunto le imbarcazioni impegnate nella missione umanitaria, comunicando che qualsiasi tentativo di violare le restrizioni marittime vigenti sulla Striscia di Gaza rappresenta una trasgressione del diritto internazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scontro in mare: la Marina israeliana blocca la flotta umanitaria

Notizie correlate

Gaza, parte la flotta umanitaria: rotta verso il Mediterraneo? Cosa sapere La flotta Global Sumud ha lasciato il porto di Augusta lunedì 27 aprile 2026.

Flotta umanitaria, la Procura di Roma indaga: ora c’è la torturaLa Procura di Roma ha ampliato significativamente il perimetro dell’indagine riguardante la missione umanitaria Global Sumud Flotilla, inserendo nel...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Incidente in mare a Viserbella mentre fa il bagno, grave un 18enne: trasferito in elicottero al Bufalini; Incidente sulla via del Mare: scontro tra auto e moto; Incidente tra auto e moto in via Adriatica nord: motociclista in ospedale; Ostia, è scontro sul Parco del Mare ma resta un’opportunità concreta per il rilancio del litorale.

Lecce-Fiorentina chiude la giornata di A, lo scontro salvezza in diretta con Lecce Channel in CampoScontro salvezza nel posticipo della 33esima giornata del campionato di Serie A con il Lecce che al Via del Mare ospita la Fiorentina. Si parte alle ore 20:30 su TeleRama con Lecce Channel in Campo ... trnews.it

Scontro salvezza in parità, è 1-1 fra Lecce e FiorentinaLECCE (ITALPRESS) – Un tempo a testa e un punto a testa per Lecce e Fiorentina, che pareggiano per 1-1 lo scontro salvezza del Via del Mare: sono prima Harrison e poi Tiago Gabriel a mettere la firm ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Referendum su Statuto Calabria bloccato, scontro tra opposizione e istituzioni Leggi l'articolo: https://www.calabrianews24.com/news/534527249926/referendum-su-statuto-calabria-bloccato-scontro-tra-opposizione-e-istituzioni - facebook.com facebook

In due sul monopattino senza casco: sbalzati sull'asfalto dopo lo scontro x.com