Flotta umanitaria la Procura di Roma indaga | ora c’è la tortura

La Procura di Roma sta indagando sulla missione umanitaria Global Sumud Flotilla, ampliando il fascicolo per comprendere anche il reato di tortura. Finora, le autorità hanno raccolto elementi che riguardano le attività della flotta e le modalità di intervento, senza yet specificare i dettagli delle accuse. L’indagine, ancora contro ignoti, si concentra sulla verifica di eventuali illeciti legati alle operazioni condotte durante la missione.

La Procura di Roma ha ampliato significativamente il perimetro dell’indagine riguardante la missione umanitaria Global Sumud Flotilla, inserendo nel fascicolo aperto contro ignoti anche il reato di tortura. L’aggiornamento procedurale segue le denunce presentate dai 36 attivisti italiani coinvolti nella spedizione marittima, portando i magistrati a ridefinire la natura dei fatti accertati durante l’impiego della flotta. L’evoluzione delle accuse e il coordinamento giudiziario. Il percorso investigativo, che vede il PM Stefano Opilio operare sotto la direzione del procuratore Francesco Lo Voi, sta affrontando una fase di profondo approfondimento tecnico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Flotta umanitaria, la Procura di Roma indaga: ora c’è la tortura Leggi anche: Flotilla, la Procura di Roma indaga per tortura e manda rogatoria ad Israele Flotilla, la Procura di Roma contesta il reato di torturaLa Procura di Roma contesta anche il reato di tortura nell'indagine avviata dopo una serie di esposti presentati dai 36 attivisti italiani che hanno...