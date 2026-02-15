Del Piero Chivu botta e risposta a distanza dopo Inter Juve | Ha sbagliato il commento i nerazzurri non han bisogno di questo! Cos’è successo

Alex Del Piero ha criticato pubblicamente Cristian Chivu dopo le sue dichiarazioni sull’ultimo derby, accusandolo di aver sbagliato commento e sottolineando che i nerazzurri non avevano bisogno di polemiche. La discussione tra i due si è infiammata sui social, dove entrambi hanno scambiato parole dure, alimentando ulteriormente le tensioni tra le due tifoserie. La partita, vinta dall’Inter per 3-2, ha lasciato molti commentatori a discutere anche di questo confronto tra ex calciatori.

Padovan analizza l’attuale situazione dell’Inter, sottolineando come la squadra nerazzurra sembri in buona forma, ma osserva che il Napoli potrebbe rappresentare un elemento di maggiore sfida rispetto al Milan.

del piero chivu bottaInter-Juventus, Chivu sconfessa se stesso in 24 ore, la bordata di Del PieroInter-Juventus, Del Piero contro Chivu dopo il rosso a Kalulu. Il tecnico nerazzurro sconfessa le frasi della vigilia. sport.virgilio.it

del piero chivu bottaDel Piero non ci sta, la dura bacchettata a Chivu: Ha detto che l'espulsione c'era? Beh, allora...Lo dice in tono misurato. Ma lo dice eccome. Alex Del Piero non si nasconde e dagli studi di Sky Sport evidenzia senza mezzi termini il suo rammarico per le frasi dette da Chivu dopo un'Inter-Juve a f ... msn.com