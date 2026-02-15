Del Piero Chivu botta e risposta a distanza dopo Inter Juve | Ha sbagliato il commento i nerazzurri non han bisogno di questo! Cos’è successo
Alex Del Piero ha criticato pubblicamente Cristian Chivu dopo le sue dichiarazioni sull’ultimo derby, accusandolo di aver sbagliato commento e sottolineando che i nerazzurri non avevano bisogno di polemiche. La discussione tra i due si è infiammata sui social, dove entrambi hanno scambiato parole dure, alimentando ulteriormente le tensioni tra le due tifoserie. La partita, vinta dall’Inter per 3-2, ha lasciato molti commentatori a discutere anche di questo confronto tra ex calciatori.
Mercato Milan, ora il rinnovo di Loftus Cheek è più vicino! La strategia del club e il nuovo ruolo in campo Modric Milan, tutti pazzi per il croato: record e rinnovo! Il suo futuro passa dalla Champions? La mossa di Tare Rocchi rompe il silenzio dopo Inter Juve: «Dispiaciuti per l’episodio, chiaro errore di La Penna. Lui è mortificato ma non è il solo ad aver sbagliato!» Bove, tutta l’emozione per il ritorno in campo: «Davvero una bella sensazione! Devo ringraziare. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Del Piero e Chivu in polemica dopo Inter-Juve: "Il commento è sbagliato, i nerazzurri non ne hanno bisogno
Padovan ne è certo: «L’Inter vola, ma vedo più il Napoli che il Milan a contrastare i nerazzurri. Chivu, però, ha sbagliato in questo…»
Padovan analizza l’attuale situazione dell’Inter, sottolineando come la squadra nerazzurra sembri in buona forma, ma osserva che il Napoli potrebbe rappresentare un elemento di maggiore sfida rispetto al Milan.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Inter-Juventus, Chivu sconfessa se stesso in 24 ore, la bordata di Del PieroInter-Juventus, Del Piero contro Chivu dopo il rosso a Kalulu. Il tecnico nerazzurro sconfessa le frasi della vigilia. sport.virgilio.it
Del Piero non ci sta, la dura bacchettata a Chivu: Ha detto che l'espulsione c'era? Beh, allora...Lo dice in tono misurato. Ma lo dice eccome. Alex Del Piero non si nasconde e dagli studi di Sky Sport evidenzia senza mezzi termini il suo rammarico per le frasi dette da Chivu dopo un'Inter-Juve a f ... msn.com
Alessandro Del Piero non condivide le parole di Cristian Chivu che sull'espulsione di Kalulu si è espresso così: "Il tocco c'è, un giocatore d’esperienz le mani le deve tenere a casa in alcune circostanze” L'ex capitano della Juventus non ha dubbi: "Ha sbagli facebook
Del Piero contro Chivu: "L'Inter non ha bisogno di queste parole, magari domani lo capirà" x.com