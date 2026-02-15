Del Piero Chivu botta e risposta a distanza dopo Inter Juve | Ha sbagliato il commento i nerazzurri non han bisogno di questo! Cos’è successo

Alex Del Piero ha criticato pubblicamente Cristian Chivu dopo le sue dichiarazioni sull’ultimo derby, accusandolo di aver sbagliato commento e sottolineando che i nerazzurri non avevano bisogno di polemiche. La discussione tra i due si è infiammata sui social, dove entrambi hanno scambiato parole dure, alimentando ulteriormente le tensioni tra le due tifoserie. La partita, vinta dall’Inter per 3-2, ha lasciato molti commentatori a discutere anche di questo confronto tra ex calciatori.