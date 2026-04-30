Demiral accusa gli arbitri e l'Al Nassr poi provoca sulla Champions Cristiano Ronaldo | Non è calcio
Dopo la recente partita tra l'Al Nassr e l'Al Ahli, sono scoppiate diverse polemiche. Merih Demiral ha rivolto accuse agli arbitri e all'altra squadra, esprimendo anche commenti provocatori sulla Champions League. Cristiano Ronaldo ha commentato la vicenda dicendo che ciò che accade non è calcio. La partita ha attirato l’attenzione per le tensioni e gli scambi tra i giocatori coinvolti.
Feroci polemiche dopo la vittoria dell'Al Nassr di Cristiano Ronaldo contro l'Al Ahli con Merih Demiral protagonista di sfottò e sfoghi contro gli avversari. La risposta del portoghese non si è fatta attendere.🔗 Leggi su Fanpage.it
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