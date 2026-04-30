Scontro auto-moto a Lodi Vecchio coinvolto un 15enne che tornava da scuola | è gravissimo

Un incidente tra un'auto e una moto si è verificato nel Lodigiano, coinvolgendo un ragazzo di 15 anni che stava tornando da scuola. Nell'impatto, il giovane è stato sbalzato dalla moto e trovato in un campo vicino. È stato immediatamente portato in ospedale in condizioni critiche. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per i rilievi.

Violento scontro tra un'auto e una moto nel Lodigiano. Nello schianto è rimasto ferito un 15enne che, dopo essere stato sbalzato dalla moto e rinvenuto in un campo, è stato trasportato d'urgenza in ospedale in gravissime condizioni.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Lodi Vecchio, motociclista 15enne si schianta contro un'auto: è gravissimoLodi, 30 aprile 2026 – Lo scontro violento, il giovane centauro sbalzato sull’asfalto e la corsa disperata in ospedale. Incidente stradale, scontro auto-moto: 15enne in ospedaleIncidente stradale tra un'auto e una moto nel pomeriggio di ieri, 9 febbraio, in via XXV Aprile a Brugherio. Una raccolta di contenuti Scontro auto-moto a Lodi Vecchio, coinvolto un 15enne che tornava da scuola: è gravissimoViolento scontro tra un'auto e una moto nel Lodigiano. Nello schianto è rimasto ferito un 15enne che, dopo essere stato sbalzato dalla moto e rinvenuto ... fanpage.it Lodi Vecchio, motociclista 15enne si schianta contro un'auto: è gravissimoIl giovane, residente nel Milanese, tornava da scuola. Ha accusato traumi multipli ed è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Bergamo: si indaga sulla dinamica ... ilgiorno.it