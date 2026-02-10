Incidente stradale scontro auto-moto | 15enne in ospedale

Un giovane di 15 anni è finito in ospedale dopo uno scontro tra un’auto e una moto avvenuto ieri pomeriggio in via XXV Aprile a Brugherio. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire, ma sembra che il ragazzo coinvolto abbia riportato ferite serie. Sul posto sono arrivati i soccorritori e le forze dell’ordine per ricostruire la vicenda e assicurare la sicurezza della strada.

Incidente stradale tra un'auto e una moto nel pomeriggio di ieri, 9 febbraio, in via XXV Aprile a Brugherio. Nel sinistro, il guidatore della moto ha avuto la peggio ed è finito in ospedale.L'incidentePoco dopo le 16, una vettura condotta da una donna cinquantenne brugherese si è andata a.🔗 Leggi su Monzatoday.it Approfondimenti su Brugherio Incidente Incidente, scontro tra auto e moto: 37enne in ospedale Nella mattina del 29 dicembre a Carate Brianza si è verificato un incidente tra un’auto e una moto in via 25 aprile, all’incrocio con via Giuseppe Di Vittorio e via Achille Grandi. Incidente a Spaccanapoli, ferito 45enne in scontro auto-moto: è grave in ospedale Nella mattinata di oggi si è verificato un incidente lungo via San Biagio dei Librai a Spaccanapoli, coinvolgendo un'auto e una moto. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Parona, scontro tra auto e moto: 28enne in ospedale con l'elisoccorso Ultime notizie su Brugherio Incidente Argomenti discussi: Scontro frontale auto-camion dei rifiuti: morta 25enne; Scontro tra auto e camion dei rifiuti sulla Porrettana: automobilista muore carbonizzato | FOTO; Incidente in viale Strasburgo, scontro auto-moto: sedicenne in prognosi riservata; Scontro auto-monopattino, feriti due giovani. Incidente stradale, scontro auto-moto: 15enne in ospedaleIncidente stradale tra un'auto e una moto nel pomeriggio di ieri, 9 febbraio, in via XXV Aprile a Brugherio. Nel sinistro, il guidatore della moto ha avuto la peggio ed è finito in ospedale. Poco dopo ... monzatoday.it Scontro tra tre auto, due persone soccorseL’incidente è avvenuto intorno alle 17 di oggi. Coinvolte tre auto, quattro persone complessivamente, due assistite dal 118 senza gravi conseguenze ... lanuovariviera.it PADULA: FRANCO NACCI È LA VITTIMA DELL'INCIDENTE MORTALE AVVENUTO SULLA A2, ERA RESIDENTE A LAGONEGRO Francesco Nacci, 87 anni, residente a Lagonegro (PZ) è la vittima del tragico incidente stradale avvenuto nella matti facebook #PLTerredargine #PLinforma #Accadeora Incidente stradale a #CARPI sulla Via Mulini all'altezza di Via Vasco da Gama. Stiamo arrivando per i rilievi POSSIBILI RALLENTAMENTI sulla Mulini in direzione CARPI @PMTerredargine x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.