Divismo vita culturale e curiosità Il dietro le quinte dei teatri di Bologna

Il nome di Bologna compare spesso nei racconti di chi ha frequentato i suoi teatri, perché la città ha vissuto momenti importanti di spettacolo e cultura. Un esempio concreto è il Teatro Comunale, che nel 1800 ha ospitato le prime rappresentazioni di opere liriche di rilievo, attirando pubblico da tutta la regione.

Il primo intitolato a un'attrice ancora in vita. Il primo costruito interamente in pietra per evitare incendi. Quanti e quali sono le storie dei nostri luoghi adibiti agli spettacoli? Eccoli, uno per uno, raccontati dalle varie prospettive Storia, caratteristiche e significato nella vita culturale della città: ecco un racconto, teatro per teatro, dei principali luoghi dello spettacolo a Bologna con tutta la storia, le caratteristiche e il significato che ha avuto ognuno di essi nella vita culturale della città. La nostra città vanta una scena teatrale straordinariamente ricca rispetto alla popolazione, con spazi storici, grandi teatri e piccoli laboratori che animano la città per tutto l'anno con stagioni e rassegne memorabili.