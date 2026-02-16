Nei playoff debutta il nuovo pallone della Champions | sarà lo stesso della finale
Il nuovo pallone della Champions, usato per la prima volta nei playoff, deriva dalla stessa versione della finale e porta con sé un design ispirato a
Farà il suo debutto nelle gare dei playoff di domani sera il nuovo pallone della Champions League, quello che sarà utilizzato fino alla finale del 30 maggio a Budapest. Le varie formazioni lo hanno già utilizzato in allenamento e, grafica a parte, per loro non cambierà molto. Firmato dall'Adidas, ha un design che richiama lo spirito della città che ospiterà l'ultimo atto della più importante coppa europea. Traendo ispirazione dall'identità di Budapest come “Buda e Pest – un Racconto di Due Città”, il pallone riflette il contrasto e l'armonia che definiscono la capitale ungherese. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Playoff Champions, Mourinho contro il suo passato: «Inter o Real? Entrambe candidate per una finale. Sarà emozionante»
Mourinho si prepara a tornare in campo, questa volta da sfidante.
"Noi daltonici non lo vediamo": protesta contro il nuovo pallone della Serie A
Europa League: Bologna affronta il Brann nei playoffIl Bologna ha scoperto la propria avversaria nei playoff di Europa League: sarà il Brann Bergen. Il sorteggio, svoltosi oggi a Nyon, ha stabilito che i rossoblù affronteranno i norvegesi in un doppio ... it.blastingnews.com
AVVERSARIA INTER È IL BODO/GLIMT/ Evitato Mourinho nei playoff Champions League! (oggi 30 gennaio 2026)Avversaria Inter playoff Champions League è il Bodo Glimt, il sorteggio manderà i nerazzurri in Norvegia, niente Benfica di José Mourinho. ilsussidiario.net
Galatasaray-Juventus, domani l'andata del playoff di Champions League. Borussia-Atalanta alle 21 - facebook.com facebook
Champions League, gli arbitri dei playoff: Juve a Makkelie, Gozubuyuk per l'Atalanta #SkySport #SkyUCL #UCL #ChampionsLeague x.com