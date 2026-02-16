Nei playoff debutta il nuovo pallone della Champions | sarà lo stesso della finale

Il nuovo pallone della Champions, usato per la prima volta nei playoff, deriva dalla stessa versione della finale e porta con sé un design ispirato a

Farà il suo debutto nelle gare dei playoff di domani sera il nuovo pallone della Champions League, quello che sarà utilizzato fino alla finale del 30 maggio a Budapest. Le varie formazioni lo hanno già utilizzato in allenamento e, grafica a parte, per loro non cambierà molto. Firmato dall'Adidas, ha un design che richiama lo spirito della città che ospiterà l'ultimo atto della più importante coppa europea. Traendo ispirazione dall'identità di Budapest come “Buda e Pest – un Racconto di Due Città”, il pallone riflette il contrasto e l'armonia che definiscono la capitale ungherese. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

