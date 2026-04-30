Un uomo di 80 anni di Serra San Quirico è stato trovato dai carabinieri nel bosco di Serra de' Conti. L'anziano era scomparso ieri pomeriggio e le ricerche sono durate diverse ore. I soccorritori hanno raggiunto il luogo e hanno assistito l’uomo, che si trovava in buone condizioni. La vicenda si è conclusa con il suo ritrovamento e il ritorno a casa.

? Cosa sapere Ottantaseienne di Serra San Quirico ritrovato dai carabinieri nel bosco di Serra de' Conti.. L'uomo è stato trasportato all'ospedale di Jesi dopo il ritrovamento dell'auto fuori strada.. Un uomo di 86 anni, residente a Serra San Quirico, è stato ritrovato dai carabinieri in una zona boschiva della contrada San Lorenzo, nel territorio di Serra de’ Conti, dopo essersi smarrito durante una gita turistica. L’episodio ha scosso la tranquillità del territorio dopo che l’anziano, rientrato a Fabriano nella serata precedente, aveva preso l’auto per tornare verso la propria abitazione senza mai raggiungere la destinazione prevista. La preoccupazione dei familiari è nata immediatamente quando non è stato più possibile stabilire un contatto telefonico con lui, dato che il signore non possedeva un cellulare.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scomparso nel bosco l’ottantaseienne: soccorsi rapidi per ritrovarlo

Notizie correlate

Monte Strabut: soccorsi rapidi domano il rogo nel bosco? Cosa sapere Incendio di 300 metri quadrati sul Monte Strabut a Tolmezzo domato lunedì 27 aprile.

Rogo nel canneto di Fondotoce: soccorsi rapidi salvano il boscoUn incendio ha colpito la Riserva naturale di Fondotoce a Verbania nella tarda mattinata di mercoledì 8 aprile, interessando una porzione di canneto...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Argomenti più discussi: Dentro la Notizia: Famiglia nel bosco, Nathan e Catherine: Aiutateci a riavere i bimbi Video; Brinzio, trovato cadavere nei boschi: è Luca Salvalaio, scomparso a febbraio da Gallarate. Aveva 37 anni; Serra de' Conti: ritrovato l'anziano di Serra San Quirico scomparso dopo una gita, vagava nel bosco; Anziano scivola nel bosco e muore in Val di Cembra.

Anziano trovato morto nel bosco. Si era allontanato da casa con l’autoLa scoperta dei vigili del fuoco e della polizia ieri mattina sulle colline di Pistoia: Giuliano Arcaleni, pratese di 84 anni, era scomparso martedì scorso. La famiglia aveva subito lanciato l’allarme ... lanazione.it

Ancora nulla. Non si hanno notizie dell’uomo di 60 anni scomparso da questa mattina, sembra residente in strada Santa Filomena. C’è anche l’elicottero dei Vigili del Fuoco a perlustrare la zona, in particolare nei pressi della diga di Recentino. Aggiornamenti - facebook.com facebook