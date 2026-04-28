Monte Strabut | soccorsi rapidi domano il rogo nel bosco

Lunedì 27 aprile, un incendio ha interessato circa 300 metri quadrati di bosco sul Monte Strabut, vicino a Tolmezzo. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco e della forestale ha permesso di spegnere le fiamme in breve tempo, limitando così i danni all’ambiente. Nessuna persona è rimasta coinvolta e le operazioni di spegnimento sono proseguite fino alla completa messa sotto controllo del rogo.

? Cosa sapere Incendio di 300 metri quadrati sul Monte Strabut a Tolmezzo domato lunedì 27 aprile.. L'intervento rapido dei vigili del fuoco e della forestale ha limitato i danni boschivi.. I vigili del fuoco e i tecnici della forestale hanno dichiarato concluso lunedì 27 aprile l’intervento sul Monte Strabut a Tolmezzo, dopo che un rogo scoppiato la sera precedente ha devastato una porzione di bosco compresa tra i 250 e i 300 metri quadrati. Il pericolo si è manifestato poco prima delle ore 20:00 di domenica 26 aprile, quando le fiamme hanno iniziato a divorare il manto boschivo della zona. La tempestività della risposta ha permesso di limitare i danni alla vegetazione, evitando che l’incendio si propagasse ulteriormente lungo il versante montuoso.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Monte Strabut: soccorsi rapidi domano il rogo nel bosco Notizie correlate Rogo nel canneto di Fondotoce: soccorsi rapidi salvano il boscoUn incendio ha colpito la Riserva naturale di Fondotoce a Verbania nella tarda mattinata di mercoledì 8 aprile, interessando una porzione di canneto... Salerno, fiamme nel supermercato di Torrione: soccorsi rapidiUn principio di incendio ha scosso la tranquillità notturna del quartiere Torrione a Salerno, colpendo un punto di riferimento commerciale in via...