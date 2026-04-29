Addio al professor Gian Franco Gensini protagonista della cardiologia moderna
È deceduto il professor Gian Franco Gensini, noto per il suo contributo nel campo della cardiologia. La sua carriera si è concentrata sulla prevenzione e il trattamento delle malattie cardiovascolari, rendendolo una figura riconosciuta sia in Italia che all’estero. La sua attività si è svolta in ambito clinico e di ricerca, lasciando un segno importante nel settore medico.
Addio al professor Gian Franco Gensini, figura di riferimento a livello nazionale e internazionale nella prevenzione e cura delle malattie cardiovascolari. Pioniere della cardiologia moderna, Gensini è stato ideatore della rete delle emergenze cardiologiche della Toscana contribuendo alla.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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