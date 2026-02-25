un convegno su malattie rare e ricerca

Un convegno sulle malattie rare a Poggio a Caiano nasce dalla crescente richiesta di informazioni sui problemi dei pazienti. Sabato 28 alle 16.30, nella sala della Giostra, si parlerà di come la ricerca scientifica affronta queste condizioni e di come le persone vivono quotidianamente con esse. La partecipazione di esperti e familiari offrirà un confronto diretto e pratico. Un momento di confronto che coinvolge la comunità locale e le associazioni.

Un convegno sulle malattie rare a Poggio a Caiano. Sabato 28 alle 16.30 nella sala della Giostra si aprlerà di “Malattie rare fra scienza e quotidianità”. L’iniziativa, voluta dal Comune, è patrocinata da Uniamo (Federazione italiana malattie rare), dall’associazione nazionale alfieri della Repubblica Italiana (Anari), dalla International Universum Academy Switzerland, dalla onlus "Un soffio si speranza. Il sogno di Emanuela" e Attucci editrice. Dopo i saluti del sindaco Riccardo Palandri e dell’assessore Patrizia Cataldi, seguiranno gli interventi degli ospiti con l’europarlamentare Francesco Torselli, poi a Mattia Sebastiano Indorato, vice presidente Anari, la profesoressa Elena Bargagli, coordinatrice dell’unità malattie dell’apparato respiratorio dell’Aou di Siena. 🔗 Leggi su Lanazione.it

MALATTIE RARE E PANCREAS: ricerca, terapie avanzate e giustizia sanitaria. Il convegno

Da ricerca a speranza: a Unipi un evento su come nascono i farmaci contro le malattie rare

