Riforma istituti tecnici FLC CGIL scrive a Valditara | forte malessere nelle scuole e rischio taglio cattedre Chiesto il rinvio al 2027 2028

La FLC CGIL ha scritto al ministro dell’istruzione chiedendo di spostare al 2027 la riforma degli istituti tecnici, evidenziando un forte malessere tra docenti e studenti e il rischio di tagli alle cattedre. La richiesta nasce dalla preoccupazione di evitare conseguenze negative per le scuole e le lezioni. La questione riguarda la tempistica e l’impatto della riforma programmata.

La FLC CGIL chiede a Valditara di rinviare la riforma degli istituti tecnici al 2027 per evitare tagli alle cattedre L'articolo Riforma istituti tecnici, FLC CGIL scrive a Valditara: forte malessere nelle scuole e rischio taglio cattedre. Chiesto il rinvio al 20272028. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Riforma istituti tecnici e nuovi quadri orario: il PD presenta un’interrogazione al Ministro Valditara chiedendo chiarezza e linee guidaIl PD ha presentato un'interrogazione al Ministro Valditara sui nuovi quadri orario degli istituti tecnici, chiedendo chiarezza e un rinvio... Salvini propone metal detector nelle scuole a rischio e nuove norme sul possesso di armi da taglio per garantire la sicurezza degli istitutiIl vicepremier Matteo Salvini ha annunciato la possibilità di introdurre metal detector nelle scuole considerate a rischio durante il programma... Tutti gli aggiornamenti su Riforma istituti Temi più discussi: Riforma degli istituti tecnici, pubblicati i nuovi quadri orario: molta confusione nelle scuole. Si realizzano i tagli annunciati dalla FLC CGIL; La FLC CGIL a Didacta 2026 con un ricco programma; FLC CGIL: Bene i 50 milioni per la formazione degli ATA, ma non basta; Scuola, FLC CGIL: finalmente MIM si ricorda degli ATA. Ora scelte coerenti per valorizzarli. Riforma istituti tecnici, FLC CGIL scrive a Valditara: forte malessere nelle scuole e rischio taglio cattedre. Chiesto il rinvio al 2027/2028La FLC CGIL chiede a Valditara di rinviare la riforma degli istituti tecnici al 2027 per evitare tagli alle cattedre Negli istituti tecnici cresce la preoccupazione per le ricadute operative del nuovo ... orizzontescuola.it Riforma degli istituti tecnici, pubblicati i nuovi quadri orario: molta confusione nelle scuole. Si realizzano i tagli annunciati dalla FLC CGILNella fase centrale della predisposizione degli organici nel sistema SIDI, gli istituti tecnici sono pressati dagli obblighi della nuova riforma. Pur se pubblicati i nuovi quadri orario, le scuole ope ... flcgil.it Il ministro Giuseppe Valditara visita gli istituti di Paola e rilancia: “La Calabria è prima per investimenti e innovazione nella scuola con la riforma del 4+2” - facebook.com facebook La Uil Scuola Rua chiede di rinviare l’attuazione della riforma degli istituti tecnici e di aprire un confronto più ampio con il mondo della scuola. A sostenerlo è il segretario generale Giuseppe D’Aprile, che torna a criticare l’impianto del provvedimen… x.com