Sciopero dei lavoratori di Borsa Italiana i sindacati | Stop ai diktat di Parigi

Oggi pomeriggio si è svolto uno sciopero tra i lavoratori del gruppo Borsa Italiana, con una partecipazione significativa. I sindacati hanno ribadito la loro opposizione alle decisioni prese dall'azienda, definendole come imposizioni dall'estero. La protesta ha coinvolto numerosi dipendenti, che hanno manifestato per protestare contro le misure che ritengono non condivise. La mobilitazione si è svolta senza incidenti e ha coinvolto diverse sedi del gruppo.

Grande adesione allo sciopero dei lavoratori del gruppo Borsa Italiana oggi pomeriggio. Convocata unitariamente dai sindacati Fabi, First Cisl e Fisac Cgil del gruppo sulle sedi di Milano e Roma, l’astensione dal lavoro ha interessato Borsa Italiana e le altre aziende del gruppo: Monte titoli, Cassa compensazione garanzia e Mts. Allo sciopero ha aderito la maggioranza dei circa 800 dipendenti, nonostante le pressioni dell’azienda per disincentivare la partecipazione. Presidi si sono tenuti dalle 12.30 per un paio d’ore davanti a Palazzo Mezzanotte, ai quali hanno partecipato un centinaio di dipendenti. “Il nostro obiettivo non è bloccare l’operatività, considerando che si tratta di una piattaforma automatizzata.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sciopero dei lavoratori di Borsa Italiana, i sindacati: “Stop ai diktat di Parigi” Notizie correlate Leggi anche: Borsa di Milano, scatta lo sciopero dei lavoratori di Piazza Affari Lo sciopero dei lavoratori Natuzzi, i sindacati: "Adesione compatta. L'azienda ci ascolti"E' il giorno dello sciopero dei lavoratori della Natuzzi Spa, in agitazione a causa del piano che potrebbe portare a tagli del personale, alla... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Borsa Italiana, sciopero il 30 aprile: mezza giornata di stop contro la governance parigina di Euronext; I dipendenti di Borsa italiana in sciopero giovedì. Crescono i carichi di lavoro e le decisioni vengono prese all’estero; Borsa Italiana-Euronext, sciopero nazionale il 30 aprile; Borsa Italiana – Euronext, governance in crisi, lavoratori marginalizzati. Il 30 aprile sciopero nazionale. Sciopero nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori del Gruppo Borsa Italiana – EuronextLe lavoratrici e i lavoratori del Gruppo Borsa Italiana – Euronext incrociano le braccia per denunciare una situazione ormai divenuta insostenibile ... meridiananotizie.it Borsa, sindacati esultano: Grande adesione a sciopero, l'Italia non diventi succursale di Parigi'Lo sciopero dei lavoratori di Piazza Affari si è svolto senza effetti rilevanti sugli scambi, pur registrando un’adesione significativa tra i dipendenti. Secondo quanto riferito da fonti sindacali ad ... adnkronos.com I lavoratori di Borsa Italiana hanno proclamato uno sciopero per il 30 aprile 2026 a causa di una situazione definita “insostenibile” sul piano industriale. https://www.economymagazine.it/sciopero-borsa-italiana-nuova-protesta-dei-lavoratori-tra-tensioni-industri - facebook.com facebook I lavoratori di Borsa Italiana scioperano domani, con presidio tra le 12.30 e le 15 davanti a Palazzo Mezzanotte. Secondo la Fisac-Cgil la protesta è stata indetta per "denunciare una situazione ormai divenuta insostenibile sul piano industriale, organizzativo e x.com