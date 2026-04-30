All'inizio dell'anno, i pendolari e i trasporti lombardi hanno vissuto momenti difficili a causa di scioperi e disservizi legati a Trenord. La discussione tra i rappresentanti politici si concentra sugli indennizzi promessi e sulle cause dei problemi, con alcune forze politiche che attribuiscono le difficoltà agli scioperi, mentre altre puntano il dito su altre questioni. La questione rimane al centro del dibattito pubblico in regione.

Milano, 30 aprile 2026 – Polemica tra maggioranza e opposizione in Lombardia. Oggetto del contendere? Trenord. Ad andare all’attacco questa mattina è stato il Partito Democratico, alla luce degli indennizzi per i viaggiatori “da record” del mese di febbraio 2026: “Ben diciassette linee di Trenord su quarantadue a febbraio 2026 danno diritto all'indennizzo agli abbonati, erano state addirittura venticinque il mese precedente, due valori ben più alti rispetto a tutto il 2025 – ha chiosato il Pd lombardo in una nota -. Sono numeri allarmanti, se si tiene conto che l'indennizzo, a differenza del 'bonus', cancellato dalla Regione a inizio 2024, prende in considerazione i ritardi sopra i quindici minuti, mentre lo standard di riferimento è ai cinque minuti ".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Scintille sugli indennizzi Trenord, Pd: inizio di anno disastroso. Lucente: hanno inciso gli scioperi

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