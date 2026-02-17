Direttiva Bolkenstein Pd | Governo e Salvini hanno abbandonato i concessionari indennizzi insufficienti

Il Partito Democratico di Cervia denuncia che il governo e il ministro Salvini hanno lasciato i concessionari senza supporto, a causa della gestione della Direttiva Bolkestein. La loro decisione ha provocato disagi concreti, come il blocco di alcune attività commerciali lungo il lungomare.

Il Pd di Cervia: "Confidiamo che la Regione Emilia-Romagna, che sta già lavorando da tempo insieme agli enti locali, emani le linee guida specifiche per il nostro territorio nel minor tempo possibile" Si esprime sull’applicazione della Direttiva Bolkestein, il Partito Democratico di Cervia che afferma: "Il Governo ed il Ministro Salvini in particolare hanno abbandonato i concessionari. Hanno promesso di risolvere il tema indennizzi, ma non hanno modificato l’articolo 49 del Codice della Navigazione e stanno approvando un Decreto con un bando tipo, che ci auguriamo sia solo un’indicazione di massima, perché ogni Regione ha proprie specificità e non è possibile esprimerne le necessità con un bando uguale in tutta Italia.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Il Governo ha stanziato 100 milioni di euro per le regioni colpite dal ciclone Harry.

