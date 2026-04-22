In riviera c’è un notevole fermento per l’imminente presentazione del "Bando tipo" per le concessioni del demanio marittimo. Sono già trapelate delle anticipazioni sui contenuti del bando ed i diretti interessati, che sono gli attuali concessionari ed i Comuni a cui spetta materialmente la pubblicazione dei bandi stessi, seguono con grande attenzione la partita. Simone Battistoni, vicepresidente nazionale di Sib Confcommercio, il maggiore sindacato italiano dei balneari, e presidente della Cooperativa stabilimenti balneari di Cesenatico, è perplesso: "La bozza del Bando tipo ha purtroppo molti punti critici, come ad esempio la possibilità di ammortizzare solo parzialmente gli investimenti fatti negli ultimi cinque anni, e questo è ingiusto per tante imprese che ricordiamo sono in gran parte a conduzione familiare.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Spiagge, ’bando tipo’ già nel mirino: "Nessuna garanzia sugli indennizzi"

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