Sciacca Turismo chiede proroga per i defibrillatori costi insostenibili per le piccole strutture
L'associazione Sciacca Turismo ha annunciato di aver richiesto alla Regione una proroga sulla data limite del 30 giugno 2026 per l'installazione dei defibrillatori nelle strutture ricettive. La richiesta deriva dalla difficoltà di sostenere i costi necessari per dotarsi di questi dispositivi, considerati insostenibili per le piccole strutture. La questione riguarda l'obbligo di dotazione che entrerà in vigore alla data stabilita.
L'associazione Sciacca Turismo, in un comunicato diffuso ieri, ha espresso il proprio sostegno alla richiesta di proroga alla Regione rispetto alla scadenza del 30 giugno 2026 per l'obbligo di dotazione del defibrillatore (Dae) nelle strutture ricettive. La posizione arriva alla luce delle.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Notizie correlate
Cna, allarme energia: Per 300mila piccole imprese costi insostenibiliPer 300mila piccole imprese, che impiegano oltre 1,5 milioni di dipendenti, i costi energetici rischiano di andare fuori controllo.
Costi energetici insostenibili per 300mila piccole imprese con la guerra in corsoL’allarme della Cna Abruzzo: “Stangata da 30 miliardi se la crisi arriva a fine anno”.