Sicurezza più pattuglie e controlli Stretta su droga e microcriminalità
Il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica si è riunito ieri mattina a causa di un aumento di microcriminalità e problemi legati alla droga. Alla seduta hanno partecipato il prefetto di Arezzo, Clemente Di Nuzzo, e il questore, Cristiano Tatarelli, insieme ai sindaci locali e alle forze dell’ordine. Durante l’incontro si è deciso di intensificare le pattuglie e aumentare i controlli nelle zone più a rischio. L’obiettivo è prevenire furti e spaccio, rafforzando la presenza delle forze dell’ordine sul territorio.
Ieri mattina a si è riunito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, convocato alla presenza del prefetto di Arezzo, Clemente Di Nuzzo, del questore, Cristiano Tatarelli, dei rappresentanti delle forze dell'ordine, dei sindaci del territorio e delle associazioni di categoria. "Si tratta del quarto incontro dedicato al Valdarno – ha spiegato il prefetto Di Nuzzo – due dei quali si sono svolti proprio qui a, sede della conferenza zonale. Stiamo lavorando per sintonizzarci sempre più sulle aspirazioni e sulle esigenze dei sindaci e dei rappresentanti del mondo dell'economia e del commercio".
