Salerno buio su Santa Trofimena | l’appello per il decoro urbano

A Salerno, tre faretti all’ingresso della chiesa di Santa Trofimena sono spenti e necessitano di intervento da parte di Edison per essere riparati. La mancanza di illuminazione è stata segnalata, ma al momento non ci sono aggiornamenti sui tempi di riparazione. La situazione ha attirato l’attenzione di alcuni residenti e visitatori, preoccupati per la scarsa visibilità nell’area, soprattutto durante le ore più buie.

? Cosa sapere Tre faretti spenti all'ingresso della chiesa di Santa Trofimena a Salerno richiedono manutenzione a Edison.. Il guasto all'immobile comunale in Via Portacatena compromette il decoro di un sito storico.. Tre faretti a terra rimasti spenti all’ingresso della Chiesa di Santa Trofimena in Via Portacatena a Salerno hanno spinto un cittadino a inviare un secondo sollecito ufficiale a Edison per la manutenzione dell’illuminazione pubblica. La segnalazione, che include anche una serie di fotografie documentali per attestare il disservizio, è stata indirizzata alla concessionaria incaricata della gestione dei lampioni. Il residente ha...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salerno, buio su Santa Trofimena: l’appello per il decoro urbano Notizie correlate “Fossacesia in Fiore 2026”, il Comune punta su decoro urbano e partecipazione dei cittadiniLa giunta comunale ha approvato l’istituzione del concorso “Fossacesia in Fiore 2026”, insieme al relativo bando e all’avviso pubblico. “Sicurezza sì, ma con regole chiare”: a Riccione Fratelli d'Italia incalza su autovelox e decoro urbanoIl capogruppo Stefano Paolini chiede chiarezza sull’omologazione del dispositivo e interventi urgenti su verde, giochi e sicurezza stradale alla...