Schianto sulla Nazionale | ferito centauro

Un incidente si è verificato sulla strada Nazionale, vicino allo svincolo con via Ferdinando D'Aragona a Santa Maria a Vico. Un centauro è stato coinvolto in una caduta che lo ha portato a volare per alcuni metri prima di atterrare a terra. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno prestato assistenza al ferito. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di verifica.

Un volo di decine di metri e la rovinosa caduta al suolo. E'quanto accaduto sulla Nazionale in prossimità del cavalcavia allo svincolo con via Ferdinando D'Aragona a Santa Maria a Vico dove D.C.,39enne di Beneveno alla guida di unamoto di grossa cilindrata ha impattatcontro una Lancia Y.🔗 Leggi su Casertanews.it Perde il controllo della moto, si schianta e la due ruote prende fuoco: centauro grave sulla Salaria Notizie correlate Schianto con camion a Boretto, centauro feritoBoretto (Reggio Emilia), 26 febbraio 2026 - Soccorsi mobilitati nel pomeriggio per un incidente accaduto sulla Provinciale 111, lungo la variante di... Incidente tra auto e moto sulla Via del Mare: centauro feritoPaura, questa mattina, lungo la Via del Mare dove un’auto e una moto sono rimaste coinvolte in un incidente stradale tra Agropoli e Castellabate. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Due incidenti nella notte in Riviera: gravi un centauro e un’automobilista; Schianto tra due automobili (che si ribaltano) a Città Sant'Angelo, tre feriti gravi compreso un bambino; Schianto sulla regionale: quattro feriti tra cui un bambino; Doppio schianto sulla provinciale del Conero: tre feriti. Viabilità in tilt: la situazione. INCIDENTE IN VALSUSA: SCHIANTO AUTO-MOTO SULLA STATALE, FERITO IL MOTOCICLISTAdi IVO BLANDINO VILLAR FOCCHIARDO - Incidente a Villar Focchiardo: scontro auto-moto all'incrocio sulla Statale 25 . Il fatto è avvenuto lunedì 27 aprile 2026, all'incrocio lungo il rettilineo della s ... valsusaoggi.it Schianto sulla Telesina: un ferito |FOTOStava rientrando a Roccamonfina da Benevento P.D., 67enne medico alla guida del suo City Suv Emc 4 quando ne ha perso il controllo, invadendo la corsia opposta, schiantandosi contro il guardrail e fin ... casertanews.it Schianto a San Martino in Pensilis alla vigilia della Corsa dei Carri. Il giovane è ricoverato all’ospedale di Termoli - facebook.com facebook Tragico schianto alle porte di Uta: morto un ragazzo x.com