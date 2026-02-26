schianto con camion a boretto centauro ferito

Nel pomeriggio di oggi, sulla Provinciale 111 vicino a Boretto, si è verificato un incidente tra una moto e un camion. L’impatto ha causato ferite a un centauro, che è stato assistito dai soccorritori. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza per prestare le prime cure e mettere in sicurezza l’area. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità competenti.

Boretto (Reggio Emilia), 26 febbraio 2026 - Soccorsi mobilitati nel pomeriggio per un incidente accaduto sulla Provinciale 111, lungo la variante di Boretto, dove si sono scontrati una moto e un camion. L'incidente si è verificato verso le 15 all'altezza dello svincolo per la Cispadana. Ad avere la peggio è stato un centauro, un uomo di 45 anni residente a Brescello, che era alla guida di una Honda 350, che dopo l'urto con un mezzo pesante è rovinata sull'asfalto. Il conducente è rimasto seriamente ferito. Sono arrivati sul posto l'ambulanza della Croce azzurra di Poviglio, l'autoinfermieristica di zona, raggiunti pure dall'elisoccorso di Parma, atterrato in un campo appena sotto il viadotto teatro dell'incidente.

