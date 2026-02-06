Scontro auto-moto | centauro sbalzato sull' asfalto per 5 metri automobilista scappa senza aiutare

Un incidente tra un’auto e una moto si è verificato questa sera a Albaro, a Genova. Un motociclista è stato sbalzato a oltre cinque metri dall’asfalto, mentre l’auto coinvolta è scappata senza fermarsi a prestare soccorso. Sul posto sono arrivati i soccorsi, ma ancora non si conoscono le condizioni del centauro. La polizia sta cercando di identificare il veicolo che è fuggito.

Brutto incidente stradale nella serata di oggi, venerdì 6 febbraio, in via Gobetti nel quartiere genovese di Albaro. È successo dopo le 19 in direzione levante: la dinamica è da accertare ma, secondo le prime informazioni, in seguito a una manovra di inversione di marcia, un'auto e uno scooter si.🔗 Leggi su Genovatoday.it Approfondimenti su via Gobetti Terribile incidente a Crosi di Forno Canavese: scontro tra auto e moto, centauro sbalzato per 70 metri in condizioni critiche Auto e moto si scontrano all'incrocio: motociclista sbalzato sull'asfalto La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su via Gobetti Argomenti discussi: Violento scontro fra auto e moto: i mezzi prendono fuoco, centauro in Rianimazione; SCONTRO AUTO-MOTO: UN CENTAURO DI 47 ANNI PERDE LA VITA A PIANELLA; Rieti, scontro tra auto e moto a Quattro Strade: morto il centauro; Schianto in moto contro un'auto: 58enne finisce all'ospedale. Incidente tra un'auto e una moto all’incrocio tra via Castellana e via Sile: morto il centauro 26enneVEDELAGO (TREVISO) - Tragedia oggi, venerdì 6 febbraio, all’incrocio tra via Castellana e via Sile a Vedelago, in provincia di Treviso. Lo scontro tra un’auto e una moto ... ilgazzettino.it Violento scontro fra auto e moto: i mezzi prendono fuoco, centauro in RianimazioneIl grave incidente si è verificato nel pomeriggio nel territorio di Guagnano, lungo la via che collega Torre Lapillo a San Pancrazio Salentino. Un uomo accompagnato d’urgenza in ospedale a causa delle ... lecceprima.it Scontro frontale auto-camion dei rifiuti: morta 25enne Link al primo commento facebook Scontro tra uno scooter e un'auto a Lipari, il conducente del motorino ha avuto la peggio ed è stato trasferito in elisoccorso a Messina x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.