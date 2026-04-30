Schiaffeggia e rapina la controllora sull' autobus poi la fuga a gambe levate

Una controllora dell'autobus di linea numero 9 a Brescia è stata aggredita da un passeggero dopo avergli chiesto di pagare il biglietto. L'uomo le ha dato uno schiaffo in faccia e le ha strappato il cellulare dal collo, per poi scappare a gambe levate. L'intera scena si è svolta durante un normale servizio di trasporto pubblico, senza altri coinvolgimenti. La polizia sta indagando sull'accaduto.

Uno schiaffo in pieno volto e il cellulare strappato dal collo. È quello che si è trovata ad affrontare una controllora dell'autobus di linea numero 9 a Brescia, aggredita da un passeggero che aveva appena rifiutato di pagare il biglietto. L'uomo, dopo essere stato sanzionato, aveva cominciato a.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Ruba borsello e fugge a gambe levate, scommessa persa per un 36enne: senza soldi e con una denunciaFlop clamoroso per il ladro che nella borsa ha trovato solo plastica: ossia documenti e carte di credito che sono state subito bloccate dal... Litiga con la fidanzata a Rimini e la rapina, poi tenta la fuga in auto: l'epilogo della vicendaA Rimini un cittadino albanese è stato arrestato dopo aver aggredito la fidanzata e aver tentato la fuga in auto.