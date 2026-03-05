Ruba borsello e fugge a gambe levate scommessa persa per un 36enne | senza soldi e con una denuncia

Un uomo di 36 anni ha tentato di rubare un borsello in un centro scommesse, ma è stato scoperto e ha cercato di scappare a gambe levate. Dopo aver aggredito l’oggetto, è stato fermato dalla polizia e denunciato. Il sospettato, senza denaro e con un precedente a suo carico, ora si trova a dover affrontare le conseguenze legali della sua azione.

Flop clamoroso per il ladro che nella borsa ha trovato solo plastica: ossia documenti e carte di credito che sono state subito bloccate dal proprietario Sembrava uno dei tanti clienti, uno di quelli che sono soliti "ammazzare" il tempo nel centro scommesse, spendendo quanto hanno nel portafogli. In realtà, s'è rivelato essere un ladro. Uno di quelli che, fra l'altro, riteneva anche d'averla fatta franca. Ma così non è stato. Nonostante il trascorrere dei giorni è stato identificato e denunciato alla Procura della Repubblica di Agrigento. Ha 36 anni il marocchino, residente a Licata, che è stato iscritto nel registro degli indagati per l'ipotesi di reato di furto aggravato.

