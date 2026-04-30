Schiacciato dal carico di un tir muore a 25 anni dopo due giorni di agonia Chi era la vittima

Un giovane di 25 anni ha perso la vita dopo essere stato schiacciato dal carico di un tir, due giorni dopo l’incidente. La vittima si trovava coinvolta in un incidente sulla A1 tra i caselli di Chiusi e Monte San Savino, insieme alla fidanzata. Le autorità stanno indagando sulle cause dello scontro e sulle circostanze che hanno portato alla tragedia. La notizia ha suscitato sconcerto tra i residenti della zona.

Siena, 30 aprile 2025 – Era rimasto coinvolto con la fidanzata in un terribile incidente stradale in A1 tra i caselli di Chiusi e Monte San Savino. Due giorni dopo Pietro Bellato, 25 anni, originario di Montegrotto Terme (Padova) è morto in ospedale a causa delle gravissime ferite riportate. I fatti risalgono allo scorso 28 aprile. L’incidente. Lo schianto era avvenuto sulla carreggiata nord. Il tratto rimase chiuso dal pomeriggio e anche la notte dopo. Il giovane fu ricoverato in condizioni disperate all'ospedale di Siena con gravissimi lesioni subite nell'auto schiacciata proprio dal carico caduto. Secondo prime ricostruzioni della Polstrada, il 25enne stava viaggiando insieme alla compagna, una 24enne, quando un autoarticolato carico di bobine di carta ha perso il carico.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Schiacciato dal carico di un tir, muore a 25 anni dopo due giorni di agonia. Chi era la vittima Notizie correlate Ravenna, operaio 21enne muore dopo due giorni di agonia: era precipitato dal tetto di un’officinaNon ce l’ha fatta il giovane operaio rimasto coinvolto in un infortunio sul lavoro verificatosi giovedì pomeriggio nella zona artigianale delle... Precipita dal tetto mentre lavora: muore a 21 anni dopo due giorni di agoniaNon ce l'ha fatta Rayaan Lassoued, il 21enne che giovedì scorso è precipitato dal tetto di un capannone di via Ricasoli, nella zona artigianale delle... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Schiacciato da un carico al lavoro, operaio 20enne in gravi condizioni; Operaio morì nello stabilimento Jindal: sei imputati rinviati a giudizio; Gambe amputate all'operaio schiacciato da un macchinario, il risarcimento da 650mila euro va anche alla famiglia: Vita stravolta alla moglie ventenne; Schiacciati da maxi rotoli di carta persi dal tir: muore 25enne, fidanzata grave. Cosa emerge dall'inchiesta. L'auto schiacciata dalle bobine di un camion: morto 25enne di MontegrottoIl dramma si è consumato il 28 aprile alle 17,30 lungo l'autostrada A1 tra le provincie di Arezzo e Siena. La vittima, Pietro Bellato, è stato trasportato in ospedale in condizioni disperate, ma nella ... padovaoggi.it 18enne muore schiacciato dalla sua auto nel BeneventanoUn diciottenne è morto dopo essere stato travolto dalla sua stessa auto. L'incidente è avvenuto alla frazione Perrillo di Sant'Angelo a Cupolo, in provincia di Benevento. Secondo quanto si apprende, i ... rainews.it Schiacciato dalla betoniera, è morto dopo due giorni di agonia l'operaio. Aveva 51 anni. L'incidente lunedì 27 in un'azienda agricola. Era stato portato a Careggi in elisoccorso. - facebook.com facebook Un uomo di 69 anni muore schiacciato da un trattore x.com