Schiacciati da maxi rotoli di carta persi dal tir | muore 25enne fidanzata grave Cosa emerge dall' inchiesta
Un giovane di 25 anni è deceduto dopo che dei maxi rotoli di carta sono caduti da un camion in transito. La fidanzata, che era con lui, è rimasta gravemente ferita. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima si trovava vicino al veicolo quando il carico si è sganciato, provocando l’incidente. Le forze dell’ordine stanno verificando la dinamica dell’episodio e le eventuali responsabilità.
Si è trovato nel posto sbagliato, nel momento sbagliato: proprio accanto a un mezzo pesante nell'attimo in cui ha perso il suo carico. Pochi fatali secondi ed è rimasto schiacciato, con la sua auto, da due bobine di carta che pesavano tonnellate. Non ce l'ha fatta Pietro Bellato, 25enne di.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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