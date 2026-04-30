Schiacciati da maxi rotoli di carta persi dal tir | muore 25enne fidanzata grave Cosa emerge dall' inchiesta

Un giovane di 25 anni è deceduto dopo che dei maxi rotoli di carta sono caduti da un camion in transito. La fidanzata, che era con lui, è rimasta gravemente ferita. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima si trovava vicino al veicolo quando il carico si è sganciato, provocando l’incidente. Le forze dell’ordine stanno verificando la dinamica dell’episodio e le eventuali responsabilità.