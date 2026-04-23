Inchiesta San Siro la telefonata di Sala al presidente del Milan | cosa emerge dalle indagini

Nelle indagini sull'inchiesta relativa allo stadio di San Siro, si è resa nota una telefonata tra il sindaco e il presidente del Milan. Durante la conversazione, il primo ha esercitato pressione sul secondo riguardo alla manifestazione di interesse per il progetto. La telefonata è stata registrata tra gli atti investigativi e ora viene analizzata nel procedimento giudiziario. La vicenda riguarda anche altri soggetti coinvolti nel procedimento.

Inter News 24 Inchiesta San Siro, il sindaco Sala mise pressione a Scaroni per la manifestazione di interesse: la telefonata del sindaco. Emergono nuovi particolari nell’inchiesta che punta a fare luce sulla cessione di San Siro e delle aree circostanti da parte del Comune di Milano a Milan e Inter. Secondo quanto riferito da Calcio e Finanza, negli atti compare anche una conversazione nella quale si evidenzia che il presidente del Milan Paolo Scaroni avrebbe ricevuto una telefonata dal sindaco Giuseppe Sala, che avrebbe nuovamente sollecitato l’invio della manifestazione di interesse da parte dei club per l’acquisto dell’impianto. Il quadro generale dell’inchiesta, confermato riportato anche da ANSA e dal Corriere della Sera, vede contestati a nove persone i reati di rivelazione del segreto d’ufficio e turbativa d’asta.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inchiesta San Siro, la telefonata di Sala al presidente del Milan: cosa emerge dalle indagini Notizie correlate Inchiesta San Siro, Sala prende parola: «Nessuna corruzione, attendiamo le indagini. Si è cercato di far fronte a un rischio…»di Redazione Inter News 24Inchiesta San Siro, Sala interviene sull’indagine per turbativa d’asta: «Interlocuzioni con i club fisiologiche e... Indagine San Siro, Sala mise pressione a Scaroni per la manifestazione di interesse: il retroscena sulla telefonataMuharemovic Inter, scatto decisivo: c’è il sì del bosniaco! Ma la clausola della Juve complica tutto: la situazione Calciomercato Roma, Gasperini... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Nuovo stadio San Siro, Scaroni: Entro l’estate il progetto, a lavoro 2 studi di architetti famosi; Bufera San Siro, scatta l’inchiesta sulla vendita: la lunga lista degli indagati; Milano. Il futuro dello Stadio di San Siro. Riccardo De Corato all’attacco – LMF; Cena di lusso e sesso in hotel con l'escort. Le serate post partita dei calciatori di Serie A (non indagati). Inchiesta San Siro: da Sala pressioni a Scaroni per ricevere la manifestazione di interesse di Inter e MilanSecondo le carte dei pm, il sindaco di Milano ha messo pressione per ricevere la manifestazione di interesse da parte delle società ... fcinternews.it Indagine San Siro, Sala mise pressione a Scaroni per la manifestazione di interesse: la telefonata del sindaco al presidente del MilanIndagine San Siro, Sala mise pressione a Scaroni per la manifestazione di interesse: la telefonata del sindaco al presidente del Milan ... calcionews24.com Inchiesta #SanSiro: da #Sala pressioni a #Scaroni per ricevere la manifestazione di interesse di #Inter e #Milan x.com CASO SAN SIRO: “DAL DG DEL COMUNE ATTEGGIAMENTO INACCETTABILE. CHI RAPPRESENTA LE ISTITUZIONI NON PUÒ OPPORSI ALLA GIUSTIZIA” “Le notizie emerse nelle ultime ore riguardo all’inchiesta sulla vendita dello stadio San Siro delinea - facebook.com facebook