Inchiesta San Siro la telefonata di Sala al presidente del Milan | cosa emerge dalle indagini

Da internews24.com 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle indagini sull'inchiesta relativa allo stadio di San Siro, si è resa nota una telefonata tra il sindaco e il presidente del Milan. Durante la conversazione, il primo ha esercitato pressione sul secondo riguardo alla manifestazione di interesse per il progetto. La telefonata è stata registrata tra gli atti investigativi e ora viene analizzata nel procedimento giudiziario. La vicenda riguarda anche altri soggetti coinvolti nel procedimento.

Inter News 24 Inchiesta San Siro, il sindaco Sala mise pressione a Scaroni per la manifestazione di interesse: la telefonata del sindaco. Emergono nuovi particolari nell’inchiesta che punta a fare luce sulla cessione di  San Siro  e delle aree circostanti da parte del  Comune di Milano  a  Milan  e  Inter. Secondo quanto riferito da  Calcio e Finanza, negli atti compare anche una conversazione nella quale si evidenzia che il presidente del Milan Paolo Scaroni avrebbe ricevuto una telefonata dal sindaco Giuseppe Sala, che avrebbe nuovamente sollecitato l’invio della manifestazione di interesse da parte dei club per l’acquisto dell’impianto.  Il quadro generale dell’inchiesta, confermato riportato anche da ANSA e dal  Corriere della Sera, vede contestati a  nove persone  i reati di  rivelazione del segreto d’ufficio  e  turbativa d’asta.🔗 Leggi su Internews24.com

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