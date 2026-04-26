Scherma trionfo di Serino e De Paolis | la sciabola è loro!

Oggi a Riccione si sono assegnati i titoli nazionali di sciabola cadetti, con la vittoria di Mattia Serino e Sofia Maria De Paolis. Entrambi hanno conquistato il titolo nella loro categoria, confermando i progressi tecnici e il talento emergente della scherma italiana tra i giovani. La competizione ha visto sfidarsi numerosi atleti, con i due vincitori che si sono distinti nelle rispettive finali.

? Cosa sapere Mattia Serino e Sofia Maria De Paolis vincono la sciabola cadetti a Riccione oggi.. I titoli nazionali confermano la crescita tecnica dei giovani talenti della scherma italiana.. Mattia Serino e Sofia Maria De Paolis si sono imposti come i nuovi nomi di riferimento nella sciabola cadetti, conquistando rispettivamente i titoli nazionali Gold durante la quarta giornata dei campionati disputata oggi, domenica 26 aprile 2026, presso il PlayHall di Riccione. La competizione romagnola ha offerto una vetrina di altissimo livello tecnico, attirando oltre cento atleti per la prova maschile e mettendo in luce l’eccellenza delle nuove leve della scherma italiana.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scherma, trionfo di Serino e De Paolis: la sciabola è loro! Notizie correlate Scherma, Campionati Gold Cadetti: Serino e De Paolis campioni di sciabola a Riccione – ReplayMattia Serino e Sofia Maria De Paolis hanno conquistato il titolo nazionale Gold nella categoria Cadetti durante la quarta giornata di gare disputata... Discobolo Sciacca domina i campionati regionali di scherma: Savona guida il trionfo nella sciabola femminileLa Discobolo Sciacca festeggia un risultato di grande prestigio ai Campionati regionali di scherma, confermandosi una delle realtà più solide e...