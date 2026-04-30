Scherma dominio azzurro nell’Europeo U23 | Cantini Giovannelli e Grandis al vertice

L’Italia ha conquistato tre medaglie d’oro nel torneo europeo Under 23 di scherma, con gli atleti Cantini, Giovannelli e Grandis che si sono aggiudicati i titoli. La competizione si è svolta a Cagliari, dove la squadra azzurra ha concluso in prima posizione nel medagliere complessivo. I risultati testimoniano il buon livello delle giovani promesse italiane nel circuito continentale.

Tre successi italiani nel Circuito Europeo Under 23. L’Italia chiude anche in testa al medagliere a Cagliari. Grande risultato per la scherma italiana al Circuito Europeo Under 23, con tre vittorie nelle classifiche di specialità. A Cagliari sono stati premiati Edoardo Cantini e Amelia Giovannelli nella sciabola e Aurora Grandis nel fioretto femminile. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Scherma Under 23 a Cagliari: l’Italia brilla con l’oro di Grandis? Cosa sapere Aurora Grandis vince l'oro e Matilde Molinari il bronzo al fioretto a Cagliari. Leggi anche: Calcio Napoli – Cremonese 4-0: dominio azzurro al Maradona Aggiornamenti e contenuti dedicati Europei U23, tris d'oro per l'Italia: l'unione fa la forza nell'ultima giornataGiornata memorabile a Cagliari, con i trionfi azzurri nella sciabola femminile a squadre, nella spada maschile a squadre e nel fioretto femminile a squadre ... corrieredellosport.it Europei U23, Italia d'oro nella spada femminile: Francia ko. Argento da applausi per i fiorettistiDue preziose medaglie per la spedizione azzurra nella terza giornata della kermesse continentale in corso a Cagliari: tutti i risultati ... corrieredellosport.it