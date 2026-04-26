Scherma Under 23 a Cagliari | l’Italia brilla con l’oro di Grandis

A Cagliari si sono conclusi i Campionati Europei Under 23 di scherma, con l’Italia che ha conquistato due medaglie. Aurora Grandis ha ottenuto la vittoria nell’individuale di fioretto, mentre Matilde Molinari si è aggiudicata il bronzo nello stesso speciale. La giornata ha contribuito ad aumentare il medagliere azzurro, rafforzando la presenza italiana nella competizione.

? Cosa sapere Aurora Grandis vince l'oro e Matilde Molinari il bronzo al fioretto a Cagliari.. Il medagliere azzurro ai Campionati Europei Under 23 cresce con i successi di domenica.. Aurora Grandis conquista l’oro europeo Under 23 a Cagliari e Matilde Molinari si aggiudica il bronzo in fioretto femminile, segnando una domenica di successi per la scherma italiana nelle pedane sarde. La seconda giornata dei Campionati Europei Under 23, svoltasi domenica 26 aprile 2026 nel cuore della Sardegna, ha la Nazionale italiana protagonista con un medagliere che si arricchisce di nuovi colori. Le sfide individuali hanno coinvolto diverse specialità, portando i talenti azzurri sul gradino più alto del podio o tra i migliori della competizione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scherma Under 23 a Cagliari: l’Italia brilla con l’oro di Grandis Notizie correlate Campionati europei Under 23, il Club Scherma Ancona protagonista a CagliariANCONA – I Campionati europei under 23 in programma a Cagliari dal 25 al 28 aprile saranno vissuti con grande orgoglio e partecipazione dal Club... Europei Under 23 di scherma a Cagliari: al via domani, diretta su Assalto TV e Amazon Prime VideoLa terza edizione italiana degli Europei Under 23 apre i battenti sabato 25 aprile tra la Fiera e il PalaPirastu. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Campionati Europei Under 23 Cagliari 2026, ecco la delegazione azzurra che sarà in pedana dal 25 al 28 aprile; Europei di scherma Under 23 al via a Cagliari, Garozzo Fieri di ospitare questo evento; Campionati Europei Under 23 Cagliari 2026, domani la conferenza stampa di presentazione. Da sabato le finali in diretta su Assalto - La TV della Scherma e per la prima volta anche su Amazon Prime; A Cagliari dal 25 al 28 aprile 2026 i Campionati Europei Under 23 di Scherma. Europei Under 23 di scherma a Cagliari: i risultati di oggi degli azzurri e tutti i replayProseguono i Campionati Europei Under 23 di scherma a Cagliari. La seconda giornata di oggi ha assegnato le medaglie per tre specialità individuali. Europei Und ... sportface.it Europei Under 23 di scherma a Cagliari: al via domani, diretta su Assalto TV e Amazon Prime VideoLa terza edizione italiana degli Europei Under 23 apre i battenti sabato 25 aprile tra la Fiera e il PalaPirastu. Dodici azzurri in pedana nella prima giornata, ... sportface.it Federazione Italiana Scherma added photos to the album: Campionati Europei Under 23 | Cagliari | Day 2 - facebook.com facebook