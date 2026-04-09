Elite 16 Saquarema | rimonta e carattere Cottafava Dal Corso piegano i Grimalt al debutto

Nel torneo Elite 16 di Saquarema, in Brasile, Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso hanno ottenuto una vittoria nel loro debutto, superando i Grimalt con una rimonta che ha mostrato carattere e determinazione. La partita si è conclusa con un risultato positivo per la coppia italiana, segnando l’inizio della loro avventura nel torneo. La sfida ha visto un cambiamento di ritmo e una risposta efficace da parte dei vincitori.

Inizia con una vittoria che ha il sapore della conferma l’avventura di Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso nel torneo Elite 16 di Saquarema in Brasile. Gli azzurri avevano di fronte una coppia tutt’altro che facile da affrontare, composta dagli esperti cileni GrimaltGrimalt che si sono arresi solo al tie break. La coppia sudamericana aveva iniziato bene vincendo un primo set molto combattuto con un buon finale che ha permesso loro di portarsi dal 14 pari al 21-18. Nel secondo set la coppia azzurra ha guadagnato da subito un piccolo vantaggio (8-4) facendone tesoro grazie al cambio palla. Gli italiani hanno mantenuto a distanza i rivali nella parte centrale del set (14-11), si sono visti raggiungere dai cileni a quota 16 ma in chiusura hanno piazzato un break di 5-1 che ha regalato il pareggio a CottafavaDal Corso: 21-17. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Elite 16 Saquarema: rimonta e carattere, Cottafava/Dal Corso piegano i Grimalt al debutto Elite 16 Saquarema: l’Italia si affida a Cottafava/Dal Corso tra i big del circuitoIl circuito Elite 16 del Beach Pro Tour fa tappa a Saquarema, in Brasile, per uno degli appuntamenti più attesi della prima parte di stagione. Dalla vittoria in Messico a Saquarema: Cottafava/Dal Corso sognano in grandeSamuele Cottafava e Gianluca Dal Corso hanno iniziato nel migliore dei modi la stagione internazionale di beach volley, conquistando un successo di... Argomenti più discussi: Trionfo azzurro! Cottafava/Dal Corso vincono in Messico e iniziano alla grande la loro stagione; Beach volley: Elite 16 a Saquarema, presenti nel main draw Cottafava e Dal Corso. Elite 16 Saquarema: rimonta e carattere, Cottafava/Dal Corso piegano i Grimalt al debuttoInizia con una vittoria che ha il sapore della conferma l’avventura di Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso nel torneo Elite 16 di Saquarema in Brasile. oasport.it Beach volley: Elite 16 a Saquarema, presenti nel main draw Cottafava e Dal CorsoInizierà quest’oggi, mercoledì 8 aprile, il secondo Elite16 stagionale del Beach Pro Tour 2026 a Saquarema (Brasile). Altro scenario brasiliano dunque per la categoria più alta del BPT dopo il primo t ... napolimagazine.com BeachProTour Elite16 - Saquarema: tornano in campo dopo il successo di Nayarit, Cottafava e Dal Corso x.com Nicolai commenta il successo di Cottafava e Dal Corso in Messico https://www.calciomagazine.net/nicolai-commenta-il-successo-di-cottafava-e-dal-corso-in-messico-243296.html - facebook.com facebook