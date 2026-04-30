Scatta l' allarme da un gps | elicottero dei vigili del fuoco da Venezia e soccorso alpino a Conconello
Una comunicazione da un sistema GPS ha attivato le squadre di soccorso di Trieste e un elicottero dei vigili del fuoco proveniente da Venezia. Le forze di pronto intervento sono state mobilitate per assistere una persona in difficoltà a Conconello. Al momento, non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulla situazione o sulle condizioni della persona coinvolta.
Le squadre della stazione del soccorso alpino di Trieste e l'elicottero dei vigili del fuoco fatto arrivare da Venezia sono state attivate per un soccorso a persona di cui, al momento, si sa ben poco. Tra i pochi dettagli conosciuti c'è la chiamata, fatta scattare dopo l'allerta inviata da un gps.🔗 Leggi su Triesteprima.it
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