Scatta l' allarme da un gps | elicottero dei vigili del fuoco da Venezia e soccorso alpino a Conconello

Una comunicazione da un sistema GPS ha attivato le squadre di soccorso di Trieste e un elicottero dei vigili del fuoco proveniente da Venezia. Le forze di pronto intervento sono state mobilitate per assistere una persona in difficoltà a Conconello. Al momento, non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulla situazione o sulle condizioni della persona coinvolta.