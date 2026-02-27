Mogol vola da Sanremo a Roma con l’elicottero dei Vigili del Fuoco scoppia la polemica | Mezzo di soccorso usato come taxi La replica di Piantedosi

Durante il Festival di Sanremo, Mogol ha utilizzato l’elicottero dei Vigili del Fuoco per raggiungere Roma. La scelta ha suscitato critiche, con alcuni che hanno commentato il mezzo come un taxi piuttosto che un veicolo di soccorso. La polemica si è accesa e il ministro dell’Interno ha risposto alle accuse. Giovedì sera, Mogol ha ricevuto un premio alla carriera e una standing ovation.

Premio alla carriera e standing ovation giovedì sera al Festival di Sanremo per Giulio Rapetti, in arte Mogol. Poi lo storico paroliere è ripartito con la moglie per Roma per partecipare alla festa dei Vigili del Fuoco, dove ha ricevuto un’onorificenza alla presenza del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Come ci è andato? A bordo di un elicottero dell’elisoccorso proprio del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. E la rivelazione del Fatto Quotidiano ora fa esplodere la polemica. «Leggere che l’elisoccorso per i cittadini liguri è stato utilizzato come taxi speciale per portare un noto paroliere da Sanremo a Roma lascia sconcertati –... 🔗 Leggi su Open.online

Mogol vola a Roma con l’elicottero dei Vigili del Fuoco dopo Sanremo: scoppia la polemicaLe polemiche Dopo la serata all’Ariston, lo storico paroliere Mogol è ripartito insieme alla moglie alla volta di Roma per prendere parte alla festa...

Sanremo 2026, Mogol a Roma con un elicottero dei Vigili del fuoco: scoppia la polemicaSta alimentando polemiche il caso di Mogol e la moglie Daniela Gimmelli che, dopo l’ospitata sul palco di Sanremo 2026 del paroliere, sono stati...

