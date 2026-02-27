Mogol riparte da Sanremo sull' elicottero dei vigili del fuoco | scoppia la polemica

A Sanremo, l’elicottero dei vigili del fuoco è stato utilizzato per trasportare Mogol e la moglie da Sanremo a Roma dopo la sua partecipazione al Festival e il premio alla carriera. La scelta ha suscitato reazioni contrastanti e generato polemiche tra chi ha criticato l’uso dell’elicottero. L’episodio ha attirato l’attenzione sui mezzi impiegati per il trasporto dei personaggi durante l’evento.

Polemiche a Sanremo per l'utilizzo dell'elicottero dei vigili del fuoco per trasportare Mogol e la moglie da Sanremo, dove è stato ospite al Festival ricevendo il premio alla carriera, a Roma. I sindacati Usb e Uil hanno richiesto oggi l'immediata apertura di un’indagine interna rivolgendosi alla. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Sanremo 2026, Mogol riparte sull'elicottero dei vigili del fuoco concesso da Piantedosi: Pd contro il ministroLucio Rapetti, in arte Mogol, e la moglie Daniela Gimmelli, dopo essere stati al Festival 2026, sono ripartiti da Sanremo in direzione Roma... Sanremo, polemica sull’elicottero dei vigili del fuoco per il trasferimento di MogolScoppia la polemica dopo il Festival di Sanremo per l’utilizzo di un elicottero dei vigili del fuoco per trasferire Mogol e la moglie dalla città... Scorrendo puoi consultare contenuti correlati. Temi più discussi: Sanremo 2026, Mogol ospite nella terza serata: dal socialismo alla destra, l'amicizia con Tajani e Gasparri; Sanremo 2026, in testa Arisa, Sayf, Luchè, Brancale e Da Vinci. Filippucci vince tra i Giovani; L'omaggio a Mogol, Sal Da Vinci si commuove, Eros Ramazzotti e Alicia Keys incantano l'Ariston; Sanremo, terza serata: Arisa, Sayf, Luchè, Serena Brancale, Sal Da Vinci in top 5. Sanremo 2026, Mogol riparte sull'elicottero dei vigili del fuoco concesso da Piantedosi: Pd contro il ministroSanremo 2026, Mogol riparte per Roma con l'elicottero dei vigili del fuoco: volo autorizzato da Piantedosi, il Pd protesta ... virgilio.it Mogol riparte da Sanremo sull'elicottero dei vigili del fuoco: Gravità inauditaI sindacati denunciano un impiego ingiustificato di risorse destinate al soccorso pubblico, definendo l'episodio un danno al prestigio dell'Istituzione, per di più in un contesto di grave crisi opera ... today.it Ci sono autori che scrivono canzoni. E poi ci sono quelli che riescono a dare forma a ciò che proviamo senza sapere davvero come dirlo. Mogol appartiene a questa seconda categoria. Le sue parole non cercavano effetti speciali. Arrivavano dritte, semplici, ri - facebook.com facebook