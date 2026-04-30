Scandalo nei concorsi comunali | ricorsi all’ANAC per il merito sparito

Recentemente sono stati presentati ricorsi all’ANAC e alla Corte dei Conti riguardo a irregolarità riscontrate nei concorsi comunali. Le contestazioni riguardano differenze tra i bandi ufficiali e le graduatorie finali, con particolare attenzione alla valutazione del merito dei candidati. Le questioni sollevate puntano a chiarire eventuali discrepanze e a verificare la correttezza delle procedure adottate durante le selezioni.

? Cosa sapere Ricorsi all'ANAC e alla Corte dei Conti per irregolarità nei concorsi comunali.. Le discrepanze tra bandi e graduatorie mettono in discussione il merito del personale.. Ricorsi all’ANAC e alla Corte dei Conti scuotono l’amministrazione comunale dopo le segnalazioni sulle irregolarità nelle progressioni verticali del personale, mettendo in dubbio la gestione dei concorsi interni e il rispetto del merito professionale. Immaginate di passare anni a studiare, a fare i propri doveri con la dedizione che si riserva ai vecchi mestieri di una volta, per poi vedere le porte chiudersi proprio davanti al traguardo della crescita professionale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scandalo nei concorsi comunali: ricorsi all’ANAC per il merito sparito Notizie correlate Canili di Roma: l’Anac svela il caos nei servizi da 7 milioniL’Autorità nazionale anticorruzione ha evidenziato gravi mancanze nella supervisione dei canili comunali di Muratella e Ponte Marconi, segnalando che... Labbra gonfiate con filler, naso ritoccato e gobba accentuata con silicone: i cammelli “rifatti” ai concorsi di bellezza, è scandalo in OmanIniezioni di acido ialuronico per rendere le labbra più voluminose e carnose, filler per ridefinire e scolpire la forma del naso, botox per...