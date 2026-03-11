In Oman, alcuni partecipanti ai concorsi di bellezza si sono sottoposti a vari interventi estetici, tra cui iniezioni di acido ialuronico alle labbra, filler per modellare il naso, botox per distendere le linee del viso e impianti di silicone per accentuare la gobba. Questi interventi sono stati scoperti e hanno generato un clamore pubblico. La notizia riguarda persone coinvolte in competizioni di bellezza che hanno modificato il proprio aspetto con diversi trattamenti estetici.

Iniezioni di acido ialuronico per rendere le labbra più voluminose e carnose, filler per ridefinire e scolpire la forma del naso, botox per distendere le linee del muso e, come se non bastasse, persino impianti di silicone per accentuare e sollevare la gobba. Se state pensando all’ultimo capriccio di qualche vip in cerca di eterna giovinezza o all’elenco dei trattamenti più richiesti nello studio di un rinomato medico estetico, siete decisamente fuori strada. A subire questi veri e propri interventi di chirurgia plastica non è stata una star di Hollywood, bensì degli ignari e incolpevoli cammelli. La mania del “ritocchino” ha ormai superato ogni limite di ragionevolezza, finendo per coinvolgere pericolosamente, e loro malgrado, anche gli animali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Labbra gonfiate con filler, naso ritoccato e gobba accentuata con silicone: i cammelli “rifatti” ai concorsi di bellezza, è scandalo in Oman

Ritocchini col botox, 20 cammelli squalificati dal concorso di bellezza(Adnkronos) – Labbra gonfiate col botox, miorilassanti per ammorbidire il muso, iniezioni di silicone per espandere la gobba.

Labbra XXXL effetto filler, ma senza bisturi. Ecco il lip plumper su cui scommettere, ora in sconto

