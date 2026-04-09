L’Autorità nazionale anticorruzione ha pubblicato un rapporto che evidenzia problemi nella gestione dei canili comunali di Roma, in particolare quelli di Muratella e Ponte Marconi. Secondo il documento, Roma Capitale non avrebbe effettuato i controlli previsti sul contratto d’appalto, mettendo in discussione la supervisione sui servizi offerti da queste strutture. La vicenda riguarda un investimento complessivo di circa sette milioni di euro destinati alla cura degli animali.

L’Autorità nazionale anticorruzione ha evidenziato gravi mancanze nella supervisione dei canili comunali di Muratella e Ponte Marconi, segnalando che Roma Capitale non ha esercitato i controlli necessari sull’esecuzione del contratto d’appalto. L’ispezione ha rivelato che molte delle prestazioni garantite dalla società incaricata non sono state verificate adeguatamente dagli uffici capitolini, mettendo in discussione l’efficacia della gestione del servizio. Le lacune nei protocolli di igiene e nelle prestazioni veterinarie. Il verbale redatto dall’organismo di vigilanza lo scorso marzo nasce da una segnalazione riguardante potenziali anomalie nel servizio erogato presso le due strutture. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Canili di Roma: l’Anac svela il caos nei servizi da 7 milioni

Sui canili di Roma all'Anac non tornano i conti. Batosta sul ComuneI controlli che il Comune dovrebbe effettuare nei canili Ponte Marconi e Muratella presentano, secondo l'Autorità nazionale anticorruzione,...

Secco "no" della Uil nei servizi a termine nei Centri per la famiglia: "Si rischiano precarietà e frammentazione dei servizi"I Centri per la famiglia che saranno potenziati e realizzati con i fondi messi a disposizione dell’Abruzzo non siano temporanei, ma diventino...

Temi più discussi: Sui canili di Roma all'Anac non tornano i conti. Batosta sul Comune; Chip per i gatti, visite obbligatorie, stop alle tinte: le nuove regole di Roma per gli animali; Roma, De Priamo-Masi (FdI): presenteremo interrogazione su delibera ANAC su canile Muratella; Nasce DogLand: MagicLand e Anas portano l'area cani al parco divertimenti.

Sui canili di Roma all'Anac non tornano i conti. Batosta sul ComuneI controlli che il Comune dovrebbe effettuare nei canili Ponte Marconi e Muratella presentano, secondo l’Autorità nazionale ... iltempo.it

San Valentino, a Roma l’amore si misura in code che scodinzolano: torna «Il canile va in città»Domenica 15 febbraio, alle 11, il Parco Schuster, accanto alla Basilica di San Paolo, si trasformerà in un luogo speciale dove l’amore prende una forma diversa dal solito: quattro zampe, occhi ... roma.corriere.it

“Prossima fermata, casa” non è solo uno slogan. A Roma l’adozione passa anche dai biglietti di bus e metro. Un QR code stampato sui ticket e diffuso in città permette di conoscere i cani dei canili della Muratella e Ponte Marconi, con storie e caratteristiche di - facebook.com facebook