Scandalo in Citi | il manager da 52 milioni allontanato per condotta errata

Un manager di una grande banca internazionale è stato allontanato dall'incarico dopo la scoperta di comportamenti considerati inappropriati. La decisione è stata presa a seguito di un'analisi delle sue azioni e delle sue condotte sul posto di lavoro. La banca ha dichiarato di aver preso provvedimenti immediati e di aver avviato le procedure interne per chiarire i fatti. La vicenda riguarda un compenso complessivo di 52 milioni di dollari.

? Cosa sapere Vis Raghavan allontanato da Citi dopo l'assunzione per un pacchetto da 52 milioni di dollari.. L'inchiesta rivela condotte non consone che avevano causato il distacco del manager da JP Morgan.. L’inchiesta giornalistica che coinvolge il settore dell’investment banking rivela come Vis Raghavan, 59 anni, sia stato allontanato da JP Morgan a seguito di condotte ritenute non consone, poco dopo essere stato assunto da Citi con un pacchetto da 52 milioni di dollari. Il caso scuote i vertici della finanza internazionale, mettendo in luce una discrepanza tra le valutazioni professionali dei grandi gruppi bancari e la realtà dei comportamenti interni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scandalo in Citi: il manager da 52 milioni allontanato per condotta errata Notizie correlate Maxi risarcimento, dopo lo scandalo dei 7 milioni la comunicazione della manager di MeloniUn caso che sta rapidamente assumendo una dimensione politica oltre che gestionale. Maxi buonuscita, dopo lo scandalo dei 7 milioni la decisione della manager di MeloniSette milioni sul piatto, una poltrona pesantissima in arrivo e un conto alla rovescia che mette pressione a tutti.